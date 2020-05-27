В мире диагностировано 92 000 новых случаев COVID-19
Среда, 27 мая 2020, 04:50
26 мая в мире диагностировали 92 060 заражения COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 19 049 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 15 691, в России 8915, Индии 5843, Перу 5772, Чили 3964, Мексика 2485, Великобритания 2004 и другие.
25 мая в мире диагностировали 87 800 заражений COVID-19.
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Нагадаємо:
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.