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Позитивна динаміка COVID-19: нових хворих в Україні менше, ніж тих, хто одужав  

Середа, 27 травня 2020, 09:05

За добу 26 травня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностовано у 321 людини, 14 хворих померли, 420 пацієнти одужали, крім того зафіксовано ще 924 підозр на коронавірус Sars CoV 2.

Джерело: дані РНБО, брифінг міністр охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіла 321 особа, з них 14 дітей та 58 медпрацівників. Було госпіталізовано 95 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. Одужали 420 осіб. Це вже другий день поспіль, коли в нас кількість захворівших менше, ніж людей, які одужали".

 

Деталі: Найбільше нових випадків за добу виявлено у Чернівецькій області (43), Рівненській області (39) та місті Київ (29).

Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 21 905 осіб, із них 1 595 дітей і 4 241 медпрацівник.

Загалом одужало 7 995 осіб, із них 1999 медпрацівників.

Летальних випадків 658.

 

За останню добу здійснено 9 412 досліджень методом ПЛР.

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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