Позитивная динамика COVID-19: новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших
За сутки 26 мая в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностирован у 321 человека, 14 больных умерли, 420 пациентов выздоровели, кроме того зафиксировано еще 924 подозрения на коронавирус Sars CoV 2.
Источник: данные СНБО, брифинг министр здравоохранения Максима Степанова
Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболел 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Было госпитализировано 95 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. Выздоровели 420 человек. Это уже второй день подряд, когда у нас количество заболевших меньше, чем людей, которые выздоровели".
Детали: Больше всего новых случаев за сутки обнаружено в Черновицкой области (43), Ровенской области (39) и городе Киев (29).
Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 21 905 человек, из них 1 595 детей и 4 241 медработник.
В целом выздоровели 7 995 человек, из них 1 999 медработников.
Летальных случаев 658.
За последние сутки совершено 9 412 исследований методом ПЦР.
Этому предшествовало: За сутки 25 мая в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.