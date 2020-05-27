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Затримання банди кілерів: поліція показала відео

Середа, 27 травня 2020, 17:24

У національній поліції опублікували відео затримання 4 іноземних кілерів, які вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії у Києві.

Джерело: управління комунікації Національної поліції

Деталі: 26 травня у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Згодом їх затримали в Одесі – зловмисники через кордон України з Молдовою хотіли покинути територію країни поза митним контролем.

Що було раніше: 26 травня у Печерському районі Києва невідомі стріляли в чоловіка, потерпілий госпіталізований, зловмисники втекли.

Згодом в Одесі затримали 4 іноземних кілерів, які вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії та ватажка наркокартелю у міжнародному розшуку.

Українська правда
Теми: поліціяОдесаКиїввбивство


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