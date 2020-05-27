Задержание банды киллеров: полиция показала видео
Среда, 27 мая 2020, 17:24
В национальной полиции опубликовали видео задержания 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории в Киеве.
Источник: управление коммуникации Национальной полиции
Детали: 26 мая в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину.
Впоследствии их задержали в Одессе – злоумышленники через границу Украины с Молдовой хотели покинуть территорию страны вне таможенного контроля.
Что было раньше: 26 Май в Печерском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, пострадавший госпитализирован, злоумышленники скрылись.
Впоследствии в Одессе задержали 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и главаря наркокартеля в международном розыске.
Украинская правда