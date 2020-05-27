Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержание банды киллеров: полиция показала видео

Среда, 27 мая 2020, 17:24
Задержание банды киллеров: полиция показала видео

В национальной полиции опубликовали видео задержания 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории в Киеве.

Источник: управление коммуникации Национальной полиции

Детали: 26 мая в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину.

Впоследствии их задержали в Одессе – злоумышленники через границу Украины с Молдовой хотели покинуть территорию страны вне таможенного контроля.

Что было раньше: 26 Май в Печерском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, пострадавший госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Впоследствии в Одессе задержали 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и главаря наркокартеля в международном розыске.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияОдессаКиевубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
Все новости...
Реклама: