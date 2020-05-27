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Задержание банды киллеров: полиция показала видео

Среда, 27 мая 2020, 17:24

В национальной полиции опубликовали видео задержания 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории в Киеве.

Источник: управление коммуникации Национальной полиции

Детали: 26 мая в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину.

Впоследствии их задержали в Одессе – злоумышленники через границу Украины с Молдовой хотели покинуть территорию страны вне таможенного контроля.

Что было раньше: 26 Май в Печерском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, пострадавший госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Впоследствии в Одессе задержали 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и главаря наркокартеля в международном розыске.

Украинская правда
Темы: полицияОдессаКиевубийство


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