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В ЄС обіцяють нові інвестиції в Україну в разі ухвалення закону про водний транспорт

Середа, 27 травня 2020, 17:51

Європейський союз розраховує, що закордонні інвестори будуть готові до інвестицій в Україну після ухвалення закон "Про внутрішній водний транспорт".

Про це заявив посол ЄС Матті Маасікас у спілкуванні з журналістами в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Посол, зокрема, підтримав закон, який був попередньо схвалений у Верховній раді. "Євросоюз дуже гаряче підтримує закон про внутрішній водний транспорт і чекає на його ухвалення у другому читанні", - заявив він.

Посол нагадав, що ухвалення цього закону, який має привести українське законодавство у відповідність до європейського, є зобов’язанням України за Угодою про асоціацію, але водночас дозволить Україні активніше використовувати водні шляхи. "Зараз тільки 10% потужностей Дніпра використовуються", - заявив він.

Серед іншого, законодавство має поліпшити конкуренцію на ринку та збільшить інвестиції

"Потрібно встановити рамки, рівні права для тих, хто працює на цьому ринку, і ми сподіваємося, що це буде передбачене в цьому законі.  Після прийняття цього закону (до українського ринку водних шляхів) надходитиме більше інвестицій з європейського боку. Європейський інвестиційний банк та ЄБРР вже висловили свою зацікавленість у цьому", - розповів Маасікас.

За словами міністра Владислава Криклія, уряд розраховує на ухвалення закону "Про внутрішній водний транспорт" в червні.

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Теми: ЄСінвестиціїзаконодавство


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