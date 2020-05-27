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Кількість поїздів, на які можна купити квитки в Україні, зросла до 26

Середа, 27 травня 2020, 18:53

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+.

Джерела: Офіційний сайт Укрзалізниці

Деталі: Станом на зараз вже призначено курсування 26 поїздів, які почнуть роботу з 1 червня.

Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

 

Передісторія:

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Укрзалізниця вже двічі заявляла про відкриття онлайн продажу квитків на поїзди після карантину. Спочатку йшлося про 5 рейсів, а потім про 9.

Теми: Укрзалізницякарантин


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