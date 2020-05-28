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США передадуть Україні катери, радари й іншу військову допомогу на $125 млн

Четвер, 28 травня 2020, 08:51

Пентагон повідомив Конгресу США про те, що влада України досяггла необхідного прогресу у ключових інституційних реформах, а отже заслуговує додаткової військової допомоги в розмірі 125 мільйонів доларів.

Джерело: CNN із посиланням на представника Міністерства оборони США і помічника конгресмена

Деталі: На думку американських чиновників, Київ домігся успіхів у протидії корупції, підвищенні прозорості та посиленні громадського контролю, що було необхідною умовою для продовження допомоги.

Пакет являє собою другу половину з 250 млн дол., виділених на сприяння безпеці України, які були схвалені Конгресом у законі про державну оборону на 2020 рік.

Представник Пентагону відмовився коментувати допомогу, пославшись на політику департаменту не коментувати пакети зброї, які перебувають на розгляді в Конгресі.

За даними телеканалу, новий пакет допомоги передбачає надання Україні двох патрульних катерів, озброєних 30-міліметровими гарматами з дистанційним управлінням, мобільних радіолокаційних систем для виявлення артилерійського і ракетного обстрілу, десятки машин швидкої допомоги, обладнання для безпечного зв'язку, в тому числі 100 "тактичних планшетів".

Катери вважаються особливо важливими через напруженість у Чорному та Азовському морях між Україною з Росією.

Максимальна глибина Азовського моря становить усього 14 метрів, воно надто мілке для роботи більшості військових кораблів, що робить його ідеальним середовищем для роботи патрульних катерів типу Mark VI, зазначає телеканал.

Нагадаємо: Зволікання адміністрації Дональда Трампа з наданням допомоги Україні заради тиску в її розслідуванні щодо Хантера Байдена, сина Джо Байдена, призвело до процесу про імпічмент Трампа. Білий дім запевняв, що затримка з допомогою була пов'язана з високим рівнем корупції в Україні.

УП, оновлено
Теми: СШАгрошіармія


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