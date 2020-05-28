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США передадут Украине катера, радары и другую военную помощь на $125 млн

Четверг, 28 мая 2020, 08:51
США передадут Украине катера, радары и другую военную помощь на $125 млн

Пентагон уведомил Конгресс США о том, что власти Украины достигла необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, а значит заслуживает дополнительной военной помощи в размере 125 миллионов долларов.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США и помощника конгрессмена

Детали: По мнению американских чиновников, Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что было необходимым условием для продолжения помощи.

Пакет представляет собой вторую половину из 250 млн долл., выделенных на содействие безопасности Украины, которые были одобрены Конгрессом в законе о государственной обороне на 2020 год.

Представитель Пентагона отказался комментировать помощь, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе.

По данным телеканала, новый пакет помощи предполагает предоставление Украине двух патрульных катеров, вооруженных 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением, мобильных радиолокационных систем для обнаружения артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 "тактических планшетов".

Катера считаются особенно важными из-за напряженности в Черном и Азовском морях между Украиной и Россией.

Максимальная глубина Азовского моря составляет всего 14 метров, оно слишком мелкое для работы большинства военных кораблей, что делает его идеальной средой для работы патрульных катеров типа Mark VI, отмечает телеканал.

Напомним: Затягивание администрации Дональда Трампа с предоставлением помощи Украине ради давления в ее расследовании в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, привело к процессу об импичменте Трампа. Белый дом уверял, что задержка с помощью была связана с высоким уровнем коррупции в Украине.

УП, обновлено
Темы: СШАденьгиармия
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