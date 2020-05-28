Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МЗС призначили спецпредставника з питань санкційного тиску на Росію

Четвер, 28 травня 2020, 11:45

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва своїм спеціальним представником з питань санкційної політики.

Про це "Європейській правді" у четвер повідомили у пресслужбі МЗС України. 

 
Олексій Макеєв

Олексій Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики. Зазначимо, це вперше така посада з’являється у МЗС.



"Міжнародні санкції є важливим зовнішньополітичним інструментом впливу на ті держави, фізичні і юридичні особи, які є системними порушниками міжнародного права та прав людини", - прокоментували важливість санкцій у міністерстві. 

Призначення Макеєва створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог Закону України "Про санкції", а також сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини, додали у МЗС. 

Олексій Макеєв був політичним директором МЗС у 2014-2020 роках.

Читайте також: Рік Зе-дипломатії: що отримала і що втратила зовнішня політика України за нового президента

Теми: МЗСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
Усі новини...
Реклама: