В МИД назначили спецпредставителя по вопросам санкционного давления на Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.
Об этом "Европейской правде" в четверг сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. Отметим, впервые такая должность появляется в МИД.
"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека", - прокомментировали важность санкций в министерстве.
Назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека, добавили в МИД.
Алексей Макеев был политическим директором МИД в 2014-2020 годах.
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