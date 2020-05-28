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В МИД назначили спецпредставителя по вопросам санкционного давления на Россию

Четверг, 28 мая 2020, 11:45

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.

Об этом "Европейской правде" в четверг сообщили в пресс-службе МИД Украины.

 
Алексей Макеев

Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. Отметим, впервые такая должность появляется в МИД.

"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека", - прокомментировали важность санкций в министерстве.

Назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека, добавили в МИД.

Алексей Макеев был политическим директором МИД в 2014-2020 годах.

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Темы: МИДРосcиясанкции


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