УЗ готується до запуску: провідники не пропонуватимуть кави та чаю

Після відновлення залізничного руху в українських поїздах провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, але повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Пряма мова в.о. голови "Укрзалізниці" Івана Юрика: "Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше двох осіб.

Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання".

Деталі: За словами Юрика, провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки тощо.

У кожному вагоні також встановлено санітайзер.

Повідомляється, що тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, а окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.

Пасажирам також рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.

Для посадки в поїзд пасажири мають вдягти захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Також в "УЗ" збільшили періодичність прибирання та дезінфекції приміщень на вокзалах.

Біля залізничних кас нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції, а диктори вокзалів по гучномовцю нагадуватимуть правила перебування в приміщеннях вокзалів.

Крім того, при вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.

Поїзди поїдуть курсувати в Україні з 1 червня. Наразі в "УЗ" призначили 26 поїздів, продаж квитків на ще три - до Черкас, Шостки та Кропивницького відкриють впродовж дня 28 травня.

Станом на ранок 28 травня "Укразалізниця" розпродала більше 21 тисячі квитків, з них 97% - через інтернет.

Поки що у пасажирських вагонах реалізовуватиметься 50% посадочних місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше двох осіб.

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