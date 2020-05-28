УЗ готується до запуску: провідники не пропонуватимуть кави та чаю
Після відновлення залізничного руху в українських поїздах провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, але повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Пряма мова в.о. голови "Укрзалізниці" Івана Юрика: "Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше двох осіб.
Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання".
Деталі: За словами Юрика, провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки тощо.
У кожному вагоні також встановлено санітайзер.
Повідомляється, що тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, а окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.
Пасажирам також рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.
Для посадки в поїзд пасажири мають вдягти захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.
Також в "УЗ" збільшили періодичність прибирання та дезінфекції приміщень на вокзалах.
Біля залізничних кас нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції, а диктори вокзалів по гучномовцю нагадуватимуть правила перебування в приміщеннях вокзалів.
Крім того, при вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.
Поїзди поїдуть курсувати в Україні з 1 червня. Наразі в "УЗ" призначили 26 поїздів, продаж квитків на ще три - до Черкас, Шостки та Кропивницького відкриють впродовж дня 28 травня.
Станом на ранок 28 травня "Укразалізниця" розпродала більше 21 тисячі квитків, з них 97% - через інтернет.
Поки що у пасажирських вагонах реалізовуватиметься 50% посадочних місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше двох осіб.
Передісторія:
- Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.