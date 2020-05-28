УЗ готовится к запуску: проводники не будут предлагать кофе и чая

После восстановления железнодорожного движения в украинских поездах проводники не будут предлагать напитки и кондитерские изделия, но должны каждый час мыть туалеты и пол в салоне вагона.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Прямая речь и.о. главы "Укрзализныци" Ивана Юрика: "Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек.

Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки".

Детали: По словам Юрика, проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.

В каждом вагоне также установлен санитейзер.

Сообщается, что временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

Пассажирам также рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.

Для посадки в поезд пассажиры должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Также в "УЗ" увеличили периодичность уборки и дезинфекции помещений на вокзалах.

У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, а дикторы вокзалов по громкоговорителю будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

Кроме того, при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.

Поезда начнут курсировать в Украине с 1 июня. Сейчас в "УЗ" назначили 26 поездов, продажа билетов на еще три направления - в Черкассы, Шостку и Кропивницкий откроют в течение дня 28 мая.

По состоянию на утро 28 мая "Укрзализныця" распродала более 21 тысячи билетов, из них 97% - через интернет.

Пока в пассажирских вагонах будут реализовываться 50% посадочных мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек.

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