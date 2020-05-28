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Експерт НАНУ дав прогноз щодо епідемії в Україні на наступні тижні

Четвер, 28 травня 2020, 16:37

Статистичні дані про розвиток епідемії COVID-19 в Україні відображають оптимістичний сценарій.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на координатора робочої групи з математичного моделювання COVID-19, заступника директора Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ Ігоря Бровченка

Пряма мова Бровченка: "В цілому статистичні дані відображають оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Прогноз на наступні тижні передбачає повільне згасання епідемії, хоча існують ризики другої хвилі COVID-19 при форсованому збільшенні соціальної активності населення".

Деталі: Бровченко підкреслив, що останнім часом в Україні фіксується "певна тенденція до зменшення співвідношення нових випадків захворювання і видужали".

Також, за його словами, Україна вже пройшла фазу "плато", яка тривала близько двох тижнів на початку травня.

Він також припустив, що з урахуванням даних про летальність захворювання загальна кількість хворих в Україні за рахунок безсимптомних випадків може бути в 3-5 вище, ніж це зараз зафіксовано.

Бровченко прогнозує, що найближчим часом кількість людей, які одужали повинна перевищувати кількість хворих.

Пряма мова: "Можна сказати, що ми уникли піку, якщо розуміти його як дуже різкий стрімке зростання. Але ми не уникли його, якщо говорити про пік як про максимум. У нас була фаза плато, вона тривала близько 2-х тижнів, ми фазу плато подолали. З точки зору математики фаза плато і є піком, коли максимальна кількість захворілих. Пік був, і ми його подолали".

Передісторія: За добу 27 травня в Україні на COVID-19 захворіли 477 осіб, 11 хворих померли, 444 – одужали

Теми: коронавірусепідемія


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