Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эксперт НАНУ дал прогноз по эпидемии в Украине на следующие недели

Четверг, 28 мая 2020, 16:37
Эксперт НАНУ дал прогноз по эпидемии в Украине на следующие недели

Статистические данные о развитии эпидемии COVID-19 в Украине отражают оптимистичный сценарий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на координатора рабочей группы по математическому моделированию COVID-19, заместителя директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игоря Бровченко

Прямая речь Бровченко: "В целом статистические данные отражают оптимистический сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения".

Детали: Бровченко подчеркнул, что в последнее время в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших".

Также, по его словам, Украина уже прошла фазу "плато", которая длилась около двух недель в начале мая.

Он также предположил, что с учетом данных о летальность заболевания общее количество больных в Украине за счет бессимптомных случаев может быть в 3-5 выше, чем это сейчас зафиксировано.

Бровченко прогнозирует, что в ближайшее время количество людей, которые выздоровели должна превышать количество больных.

Прямая речь: "Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза плато, она длилась около 2-х недель, мы фазу плато преодолели. С точки зрения математики фаза плато и является пиком, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели".

Предыстория: За сутки 27 мая в Украине на COVID-19 заболели 477 человек, 11 больных умерли, 444 - выздоровели

Темы: коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
Все новости...
Реклама: