Статистические данные о развитии эпидемии COVID-19 в Украине отражают оптимистичный сценарий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на координатора рабочей группы по математическому моделированию COVID-19, заместителя директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игоря Бровченко

Прямая речь Бровченко: "В целом статистические данные отражают оптимистический сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения".

Детали: Бровченко подчеркнул, что в последнее время в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших".

Также, по его словам, Украина уже прошла фазу "плато", которая длилась около двух недель в начале мая.

Он также предположил, что с учетом данных о летальность заболевания общее количество больных в Украине за счет бессимптомных случаев может быть в 3-5 выше, чем это сейчас зафиксировано.

Бровченко прогнозирует, что в ближайшее время количество людей, которые выздоровели должна превышать количество больных.

Прямая речь: "Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза плато, она длилась около 2-х недель, мы фазу плато преодолели. С точки зрения математики фаза плато и является пиком, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели".

Предыстория: За сутки 27 мая в Украине на COVID-19 заболели 477 человек, 11 больных умерли, 444 - выздоровели