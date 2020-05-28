Коронавірус: в Україні 477 нових хворих, ще 444 людини одужали
За добу 27 травня в Україні на COVID-19 захворіли 477 осіб, 11 хворих померли, 444 – одужали.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу
Пряма мова: "За минулу добу захворіли 477 осіб, з них 32 дитини та 104 медпрацівники. Було госпіталізовано 141 особу. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужали 444 особи.
Загалом за весь час пандемії захворіли 22 382 особи – з них 1 627 дітей, а також 4 345 медпрацівників.
Загалом одужали 8 439 осіб, а летальних випадків 669.
За попередню добу здійснено 10 298 досліджень методом ПЛР.
Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Рівненській області (74), Львівській (70) та Чернівецькій області (57). У місті Київ було зафіксовано 54 випадки"..
Нагадаємо:
- За добу 26 травня в Україні коронавірусну хворобу було діагностовано у 321 людини, 14 хворих померли, 420 пацієнтів одужали. Це був другий день поспіль, коли кількість нових випадків була меншою за кількість одужань.
- За добу 25 травня в Україні COVID-19 підтвердили у 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.