Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: в Україні 477 нових хворих, ще 444 людини одужали

Четвер, 28 травня 2020, 09:34
Коронавірус: в Україні 477 нових хворих, ще 444 людини одужали

За добу 27 травня в Україні на COVID-19 захворіли 477 осіб, 11 хворих померли, 444 – одужали.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 477 осіб, з них 32 дитини та 104 медпрацівники. Було госпіталізовано 141 особу. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужали 444 особи.

Загалом за весь час пандемії захворіли 22 382 особи – з них 1 627 дітей, а також 4 345 медпрацівників.

Загалом одужали 8 439 осіб, а летальних випадків 669.

За попередню добу здійснено 10 298 досліджень методом ПЛР.

Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Рівненській області (74), Львівській (70) та Чернівецькій області (57). У місті Київ було зафіксовано 54 випадки".

 

Нагадаємо: 

  • За добу 26 травня в Україні коронавірусну хворобу було діагностовано у 321 людини, 14 хворих померли, 420 пацієнтів одужали. Це був другий день поспіль, коли кількість нових випадків була меншою за кількість одужань.
  • За добу 25 травня в Україні COVID-19 підтвердили у 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
Усі новини...
Реклама: