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Опівночі відкриються 66 пунктів пропуску на українському кордоні

Четвер, 28 травня 2020, 17:46

Опівночі 29 травня відкриються 66 пунктів пропуску на українському кордоні з країнами ЄС та Молдовою, 56 залишаться закритими, зокрема на напрямку Росії та Білорусі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Розпорядження уряду про внесення змін до "карантинних" списків закритих пунктів пропуску від 20 травня було оприлюднене 28 травня на "Урядовому порталі".

Пряма мова: "Наразі адміністрація ДПСУ опрацьовує необхідні документи до підрозділів охорони кордону і фактично цієї ночі з 00.00 годин 29 травня пункти пропуску з українського боку будуть готові до оформлення громадян і транспортних засобів. Відповідні листи були також направлені суміжним країнам".

Деталі: Демченко зазначив, що кожна суміжна сторона приймає рішення про відкриття пункту самостійно і окремо.  Він пояснив, що певна інформація з окремих країн, про готовність якомога швидше відновити пропуск попередньо є, але остаточно це стане зрозуміло 29 травня.

В ДПСУ не виключають, що всі 66 напрямків фактично запрацюють відразу.

Тимчасово закритими залишаться ще 56 пунктів пропуску. Зокрема на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.

Що передувало: УП з’ясувала, що через тиждень після засідання Кабміну 66 пунктів пропуску на кордоні все ще закриті, оскільки розпорядження уряду не було опубліковано.

Валентина Романенко, УП
Теми: кордонПрикордонна службакарантин


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