Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опівночі відкриються 66 пунктів пропуску на українському кордоні

Четвер, 28 травня 2020, 17:46
Опівночі відкриються 66 пунктів пропуску на українському кордоні

Опівночі 29 травня відкриються 66 пунктів пропуску на українському кордоні з країнами ЄС та Молдовою, 56 залишаться закритими, зокрема на напрямку Росії та Білорусі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Розпорядження уряду про внесення змін до "карантинних" списків закритих пунктів пропуску від 20 травня було оприлюднене 28 травня на "Урядовому порталі".

Пряма мова: "Наразі адміністрація ДПСУ опрацьовує необхідні документи до підрозділів охорони кордону і фактично цієї ночі з 00.00 годин 29 травня пункти пропуску з українського боку будуть готові до оформлення громадян і транспортних засобів. Відповідні листи були також направлені суміжним країнам".

Деталі: Демченко зазначив, що кожна суміжна сторона приймає рішення про відкриття пункту самостійно і окремо.  Він пояснив, що певна інформація з окремих країн, про готовність якомога швидше відновити пропуск попередньо є, але остаточно це стане зрозуміло 29 травня.

В ДПСУ не виключають, що всі 66 напрямків фактично запрацюють відразу.

Тимчасово закритими залишаться ще 56 пунктів пропуску. Зокрема на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.

Що передувало: УП з’ясувала, що через тиждень після засідання Кабміну 66 пунктів пропуску на кордоні все ще закриті, оскільки розпорядження уряду не було опубліковано.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонПрикордонна службакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
кордон
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
На українсько-польському кордоні зросли черги
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Останні новини
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
Усі новини...
Реклама: