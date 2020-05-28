Все разделы
Укр / Рус

В полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе

Четверг, 28 мая 2020, 17:46

В полночь 29 мая откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе со странами ЕС и Молдовой, 56 останутся закрытыми, в частности на направлении России и Беларуси.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Распоряжение правительства о внесении изменений в "карантинные" списки закрытых пунктов пропуска от 20 мая было обнародовано 28 мая на "Правительственном портале".

Прямая речь: "Сейчас администрация ГПСУ разрабатывает необходимые документы для подразделений охраны границы, и фактически ночью с 00.00 часов 29 мая пункты пропуска с украинской стороны будут готовы к оформлению граждан и транспортных средств. Соответствующие письма были также направлены сопредельным странам".

Детали: Демченко отметил, что каждая смежная сторона принимает решение об открытии пункта самостоятельно и отдельно. Он пояснил, что предварительно есть информация из отдельных стран о готовности как можно скорее возобновить пропуск, но окончательно это станет ясно 29 мая.

В ГПСУ не исключают, что все 66 направлений фактически заработают сразу.

Временно закрытыми останутся еще 56 пунктов пропуска. В частности, на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

Что предшествовало: УП выяснила, что через неделю после заседания Кабмина 66 пунктов пропуска на границе все еще закрыты, поскольку распоряжение правительства не было опубликовано.

Валентина Романенко, УП
Темы: границаПограничная службакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

списокУкрзализныця возобновляет движение электричек в 10 областях

Эксперт НАНУ дал прогноз по эпидемии в Украине на следующие недели

Германия отказала Онищенко в приюте и просит покинуть страну

Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг Forbes

видеоУбийство Шеремета: полиция изменила маршрут подозреваемых, чтобы "вписать" в свою версию - СМИ

Спустя неделю после заседания Кабмина 66 пунктов пропуска на границе все еще закрыты

Все главные новости...
граница
Посольство Британии снова говорит, что Украина ограничивает выезд граждан за границу
Спустя неделю после заседания Кабмина 66 пунктов пропуска на границе все еще закрыты
Глава МОЗ: Авиасообщение возобновится с 15 июня, но будет самоизоляция
Последние новости
19:34
Дело о лицензии SkyUp: Судье Барышевского суда сообщили о подозрении
19:29
Дело Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили, что им не дают материалы дела
19:15
В Испании второй день подряд всего 1 умерший от коронавируса
19:13
В прокуратуре объяснили, почему прошли обыски в центре Довженко
18:55
На должность председателя Службы здоровья уже есть 17 претендентов
18:53
Приватбанк заявил о поддельных документах в деле Суркисов
18:47
Боевики трижды из гранатометов обстреливали позиции ВСУ
18:25
Холодницкий о "наезде" Венедиктовой: Это был полный "нежданчик"
18:21
Еврокомиссия предлагает 7-летнюю программу в сфере здравоохранения на 9,4 млрд евро
18:19
Комиссия Минздрава в Харькове разбирается со вспышкой COVID-19 среди врачей
Все новости...