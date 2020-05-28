Через тиждень після засідання Кабміну 66 пунктів пропуску на кордоні все ще закриті

Державна прикордонна служба поінформувала країни ЄС і Молдову про плани відкрити 66 пунктів пропуску, але наразі вони закриті, оскільки рішення уряду ще не оприлюднене.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "20 травня міністр внутрішніх справ вніс пропозицію щодо відкриття ще 66 пунктів пропуску на кордоні, уряд це рішення підтримав, однак на даний момент воно не опубліковано. Прикордонники готові до виконання завдань на всіх цих напрямках, це відбудеться, як тільки рішення буде оприлюднено.

Зі свого боку в найкоротший термін після прийняття рішення ми поінформували всі суміжні сторони: країни ЄС і Молдову. На даний момент більш чітко відомо про позицію молдовської та угорської сторони, що вони готові на певні кроки щодо відновлення роботи своїх пунктів пропуску. Повноцінно всі визначені 66 напрямків зможуть функціонувати тільки тоді, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку".

Деталі: Демченко пояснив, що наразі залишається та кількість пунктів пропуску, яка діяла і раніше. Звичайні громадяни можуть перетнути кордон у 19 автомобільних ПП і пішки через перехід "Шегині" (польська сторона не пішла на заходи аби відкрити автомобільний напрямок). Також працює аеропорт "Бориспіль", який продовжує приймати евакуаційні рейси.

За словами речника ДПСУ, останнім часом загальний пасажиропотік на державному кордоні становить близько 20 тисяч осіб на добу як на в’їзд так і на виїзд, а ще кілька тижнів тому був на рівні 15 тисяч.

Тобто є певний приріст громадян, однак він не є надто великим, оскільки до карантину кордон за добу перетинали сотні тисяч людей.

UPD. Після виходу новини розпорядження Кабміну від 20 травня з'явилося на "Урядовому порталі". В ДПСУ повідомили, що опівночі 29 травня відкриються 66 пунктів пропуску на українському кордоні з країнами ЄС та Молдовою, 56 залишаться закритими.