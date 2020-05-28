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Укрзалізниця відновлює рух електричок в 10 областях

Четвер, 28 травня 2020, 17:52
Укрзалізниця відновлює рух електричок в 10 областях

Укрзалізниця з 1-го червня відновлює рух 214 приміських електричок в 10 областях, які прийняли рішення про послаблення карантину.

Джерело: Facebook-сторінка голови правління Укрзалізниці Івана Юрика

Пряма мова Юрика: "Укрзалізниця з 1-го червня розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.

Ми соціально відповідальна компанія і розуміємо важливість відновлення приміського сполучення. На сьогодні УЗ отримала дозвіл на запуск у 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електрички".

Деталі: УЗ отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня з 10 областей, де відповідно відновлять рух електричок.

Йдеться про такі області:

  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Луганська,
  • Донецька,
  • Тернопільська,
  • Івано-Франківська,
  • Одеська,
  • Черкаська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька.

Юрик додав, що перелік приміських поїздів, які відновлять рух з 1 червня, найближчим часом з'явиться на офіційних сайтах регіональних філій.

Що цьому передувало:

  • "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 3 поїзди: №782/781 сполученням Київ - Черкаси, №786/785 Київ - Шостка та №790/789 Київ - Кропивницький, загалом уже відкрито продаж квитків на 29 поїздів.
  • Після відновлення залізничного руху в українських поїздах провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, але повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.
  • З 1 червня Укрзалізниця буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Українська правда

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Теми: карантинтранспорт
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