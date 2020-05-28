Укрзалізниця відновлює рух електричок в 10 областях
Укрзалізниця з 1-го червня відновлює рух 214 приміських електричок в 10 областях, які прийняли рішення про послаблення карантину.
Джерело: Facebook-сторінка голови правління Укрзалізниці Івана Юрика
Пряма мова Юрика: "Укрзалізниця з 1-го червня розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.
Ми соціально відповідальна компанія і розуміємо важливість відновлення приміського сполучення. На сьогодні УЗ отримала дозвіл на запуск у 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електрички".
Деталі: УЗ отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня з 10 областей, де відповідно відновлять рух електричок.
Йдеться про такі області:
- Харківська,
- Полтавська,
- Луганська,
- Донецька,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Одеська,
- Черкаська,
- Житомирська,
- Хмельницька.
Юрик додав, що перелік приміських поїздів, які відновлять рух з 1 червня, найближчим часом з'явиться на офіційних сайтах регіональних філій.
Що цьому передувало:
- "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 3 поїзди: №782/781 сполученням Київ - Черкаси, №786/785 Київ - Шостка та №790/789 Київ - Кропивницький, загалом уже відкрито продаж квитків на 29 поїздів.
- Після відновлення залізничного руху в українських поїздах провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, але повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.
- З 1 червня Укрзалізниця буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.