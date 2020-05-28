Укрзализныця возобновляет движение электричек в 10 областях
Укрзализныця с 1 июня возобновляет движение 214 пригородных электричек в 10 областях, которые приняли решение об ослаблении карантина.
Источник: Facebook-страница председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика
Прямая речь Юрика: "Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.
Мы социально ответственная компания и понимаем важность возобновления пригородного сообщения. На сегодня УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электрички".
Детали: УЗ получила решение об ослаблении карантина с 1 июня по 10 областей, где соответственно возобновлят движение электричек.
Речь идет о таких областях:
- Харьковская,
- Полтавская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Одесская,
- Черкасская,
- Житомирская,
- Хмельницкая.
Юрик добавил, что перечень пригородных поездов, которые восстановят движение с 1 июня, в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов.
Что этому предшествовало:
- "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 3 поезда: №782/781 сообщением Киев - Черкассы, №786 / 785 Киев - Шостка и №790 / 789 Киев - Кропивницкий, в общем уже открыта продажа билетов на 29 поездов.
- После восстановления железнодорожного движения в украинских поездах проводники не будут предлагать напитки и кондитерские изделия, но должны ежечасно мыть туалеты и пол в салоне вагона.
- С 1 июня Укрзализныця будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.