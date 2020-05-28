Бахматюка відправили заочно під варту

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, Центр протидії корупції

Деталі: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора щодо підозрюваного, який у період з 04.10.2014 по 13.10.2014 здійснював фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк".

За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі підозрюваний перебуває поза межами України.

У ЦПК наголошують, що це рішення дозволяє Інтерполу почати розшук Бахматюка.

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Що було раніше: 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

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