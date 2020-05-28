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Бахматюка відправили заочно під варту

Четвер, 28 травня 2020, 21:15

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, Центр протидії корупції

Деталі: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора щодо підозрюваного, який у період з 04.10.2014 по 13.10.2014 здійснював фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк".

За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі підозрюваний перебуває поза межами України.

У ЦПК наголошують, що це рішення дозволяє Інтерполу почати розшук Бахматюка.

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Що було раніше: 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".  

Передісторія:

  • У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
  • В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.
  • НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.
  • Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію
  • Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судБахматюкбанки


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