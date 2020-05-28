Бахматюка отправили заочно под стражу
28 мая коллегия судей заочно назначил олигарху Олегу Бахматюку содержания под стражей.
Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, Центр противодействия коррупции
Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в отношении подозреваемого, который в период с 04.10.2014 по 13.10.2014 осуществлял фактический контроль и руководство деятельностью ОАО "ВиЭйБи Банк".
По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас подозреваемый находится за пределами Украины.
В ЦПК отмечают, что это решение позволяет Интерполу начать розыск Бахматюка.
Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".
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Предыстория:
- В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
- В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
- НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
- Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.
- Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.