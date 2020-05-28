Бахматюка отправили заочно под стражу

28 мая коллегия судей заочно назначила олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, Центр противодействия коррупции

Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в отношении подозреваемого, который в период с 04.10.2014 по 13.10.2014 осуществлял фактический контроль и руководство деятельностью ОАО "ВиЭйБи Банк".

По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас подозреваемый находится за пределами Украины.

В ЦПК отмечают, что это решение позволяет Интерполу начать розыск Бахматюка.

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

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