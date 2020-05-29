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У світі за добу діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19

П'ятниця, 29 травня 2020, 03:58

28 травня у світі діагностували 116 304 зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 24 151 випадків захворювання на коронавірус, в США 22 658, в Росії 8371, Індії 7300, Перу 5874, Чилі 4654, Мексика 3463, Франція 3325, Іран 2258, Пакистан 2076 та інші.

27 травня в Бразилії діагностували 22 301 випадків захворювання на коронавірус, в США 20 546, в Росії 8338, Індії 7293, Перу 5772, Чилі 3964, Мексика 2485,  Великобританія 2004 та інші.

26 травня у світі діагностували 92 060  заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.

Теми: коронавірус


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