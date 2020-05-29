У світі за добу діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19

28 травня у світі діагностували 116 304 зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 24 151 випадків захворювання на коронавірус, в США 22 658, в Росії 8371, Індії 7300, Перу 5874, Чилі 4654, Мексика 3463, Франція 3325, Іран 2258, Пакистан 2076 та інші.

27 травня в Бразилії діагностували 22 301 випадків захворювання на коронавірус, в США 20 546, в Росії 8338, Індії 7293, Перу 5772, Чилі 3964, Мексика 2485, Великобританія 2004 та інші.

26 травня у світі діагностували 92 060 заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.

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