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В мире за сутки диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19

Пятница, 29 мая 2020, 03:58

28 мая в мире диагностировали 116 304 заражения COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 24151 случаев заболевания коронавирус, в США 22658, в России 8371, Индии 7300, Перу 5874, Чили 4654, Мексика 3463, Франция 3325, Иран 2258, Пакистан 2076 и другие.

27 мая в Бразилии диагностировали 22 301 случаев заболевания коронавирус, в США 20 546, в России 8338, Индии 7293, Перу 5772, Чили 3964, Мексика 2485, Великобритания 2004 и другие.

26 мая в мире диагностировали 92 060 заражений коронавирусом. 25 мая — 87 800 случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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