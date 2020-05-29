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"Щось прогнило": Аваков відреагував на перестрілку перевізників у Броварах

П'ятниця, 29 травня 2020, 10:15

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що стрілянина між перевізниками у Броварах свідчить про те, що у виконавчих органах Київської області щось "прогнило".

Джерело: Twitter міністра

Дослівно: "Перестрілка вранці в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.

Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ..прогнило".

Деталі: За словами Авакова, наразі затримали 10 причетних до стрілянини, проте масові затримання тривають.

Нагадаємо: Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення.

Конфлікт виник між легальними та нелегальними перевізниками.

 
 

Українська правда
Теми: АваковБровариполіція


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