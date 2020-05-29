"Щось прогнило": Аваков відреагував на перестрілку перевізників у Броварах
П'ятниця, 29 травня 2020, 10:15
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що стрілянина між перевізниками у Броварах свідчить про те, що у виконавчих органах Київської області щось "прогнило".
Джерело: Twitter міністра
Дослівно: "Перестрілка вранці в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.
Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ..прогнило".
Деталі: За словами Авакова, наразі затримали 10 причетних до стрілянини, проте масові затримання тривають.
Нагадаємо: Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення.
Конфлікт виник між легальними та нелегальними перевізниками.
Українська правда