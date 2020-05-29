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"Что-то прогнило": Аваков отреагировал на перестрелку перевозчиков в Броварах

Пятница, 29 мая 2020, 10:15
Что-то прогнило: Аваков отреагировал на перестрелку перевозчиков в Броварах

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".

Источник: Twitter министра

Дословно: "Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило".

Детали: По словам Авакова, пока задержали 10 причастных к стрельбе, однако массовые задержания продолжаются.

Напомним: Утром 29 мая во Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения.

Конфликт возник между легальными и нелегальными перевозчиками.

 
 

Украинская правда

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Темы: АваковБроварыполиция
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