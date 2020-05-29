"Что-то прогнило": Аваков отреагировал на перестрелку перевозчиков в Броварах
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
Источник: Twitter министра
Дословно: "Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.
Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило".
Детали: По словам Авакова, пока задержали 10 причастных к стрельбе, однако массовые задержания продолжаются.
Напомним: Утром 29 мая во Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения.
Конфликт возник между легальными и нелегальными перевозчиками.