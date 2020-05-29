Стрілянина у Броварах: уже 20 затриманих

Поліція затримала уже 20 учасників ранкової стрілянини у місті Бровари на Київщині.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Міністерстві внутрішніх справ, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський в Facebook

Деталі: Частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області.

Фото з Facebook Антона Геращенка

Цю ж інформацію підтвердив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський, який, за його словами, зв'язувався з керівництвом поліції Київської області.

За інформацією нардепа, дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році.

Дубинський зазначив, що "одне угруповання підтягнуло місцевих "тітушек", друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми".

За даними джерел УП, стріляли із помпових рушниць.

Наразі поліція вилучила близько десятка одиниць зброї.

Що було раніше: Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.