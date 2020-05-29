Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина у Броварах: уже 20 затриманих

П'ятниця, 29 травня 2020, 11:04
Стрілянина у Броварах: уже 20 затриманих

Поліція затримала уже 20 учасників ранкової стрілянини у місті Бровари на Київщині.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Міністерстві внутрішніх справ, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський в Facebook

Деталі: Частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області. 

 
Фото з Facebook Антона Геращенка 

 

Цю ж інформацію підтвердив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський, який, за його словами, зв'язувався з керівництвом поліції Київської області.

За інформацією нардепа, дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році.

Дубинський зазначив, що "одне угруповання підтягнуло місцевих "тітушек", друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми".

За даними джерел УП, стріляли із помпових рушниць.

Наразі поліція вилучила близько десятка одиниць зброї.

Що було раніше: Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.

Роман Романюк, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київська областьполіціязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Київська область
Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція
На Київщині знайшли рештки 8 британських винищувачів часів Другої світової війни
Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений
Останні новини
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
Усі новини...
Реклама: