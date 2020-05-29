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Стрельба в Броварах: уже 20 задержанных

Пятница, 29 мая 2020, 11:04

Полиция задержала уже 20 участников утренней стрельбы в городе Бровары Киевской области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Министерстве внутренних дел, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в Facebook

Детали: Часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области. 

 
Фото с Facebook Антона Геращенко

Эту же информацию подтвердил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, который, по его словам, связывался с руководством полиции Киевской области.

По информации нардепа, две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году.

Дубинский отметил, что "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы". 

По данным источников УП, стреляли из помповых ружей.

Сейчас полиция изъяла около десятка единиц оружия.

Что было раньше: Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.

Роман Романюк, Ирина Балачук, УП
Темы: Киевская областьполицияоружие


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