Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрельба в Броварах: уже 20 задержанных

Пятница, 29 мая 2020, 11:04
Стрельба в Броварах: уже 20 задержанных

Полиция задержала уже 20 участников утренней стрельбы в городе Бровары Киевской области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Министерстве внутренних дел, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в Facebook

Детали: Часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области. 

 
Фото с Facebook Антона Геращенко

Эту же информацию подтвердил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, который, по его словам, связывался с руководством полиции Киевской области.

По информации нардепа, две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году.

Дубинский отметил, что "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы". 

По данным источников УП, стреляли из помповых ружей.

Сейчас полиция изъяла около десятка единиц оружия.

Что было раньше: Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.

Роман Романюк, Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевская областьполицияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Киевская область
Под Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция
В Киевской области нашли остатки 8 британских истребителей времен Второй мировой войны
Киевщина: обломки российских БПЛА повредили дома, есть раненый
Последние новости
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
Все новости...
Реклама: