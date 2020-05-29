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После масштабной перестрелки в Броварах полетели головы в винницкой полиции

Пятница, 29 мая 2020, 12:41

Начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили от должности.

Источник: Нацполиция

Детали: 29 мая руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса.

Его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы освободили от занимаемых должностей.

Отмечается, что причиной таких управленческих решений стали "грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений".

Что предшествовало: Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. По данным источника УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.

Украинская правда
Темы: полицияВинницкая область


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