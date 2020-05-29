Американські бомбардувальники пролетіли над Україною, їх супроводжували винищувачі ЗСУ

Українські винищувачі супроводили американські стратегічні бомбардувальників ВПС США під час перельоту над територією України.

Джерело: Facebook-сторінка командування повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських Повітряних Сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту".

Деталі: Повідомляється, що перед цим бомбардувальники супроводжували польські пілоти, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер "для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу".

Бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ