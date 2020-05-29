Усі розділи
Укр / Рус

Американські бомбардувальники пролетіли над Україною, їх супроводжували винищувачі ЗСУ

П'ятниця, 29 травня 2020, 18:36

Українські винищувачі супроводили американські стратегічні бомбардувальників ВПС США під час перельоту над територією України.

Джерело: Facebook-сторінка командування повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських Повітряних Сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту".

Деталі: Повідомляється, що перед цим бомбардувальники супроводжували польські пілоти, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер "для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу".

Бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.

 
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
 
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

 

Українська правда
Теми: НАТОСШАармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України

інфографіка Ще трьом областям дозволили послабити карантин

Перестрілка у Броварах: Зеленський зустрівся з Аваковим

У Раді виступили з вимогою відставки Авакова

фотоЧерез перестрілку на Київщині ввели план-перехоплення: поліція шукає 5 авто

Кабмін планує підвищення тарифів на світло для населення - програма виходу з кризи

Усі головні новини...
НАТО
Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України
Кулеба: Україна розраховує на підтримку Угорщини в НАТО
Сили НАТО в Європі торік перехопили 290 військових літаків РФ
Останні новини
19:55
ЄС висловив "серйозну занепокоєність" з приводу закону Китаю щодо Гонконгу
19:35
Поліція про стрілянину в Броварах: не поділили пасажирів
19:15
Ціни на продукти протягом тижня не змінились – Нацбанк
18:59
фотоУ Дніпрі на одній з вулиць вщент згорів трамвай
18:54
У "Vodafone" розповіли, яку компенсацію запропонують через збій у роботі
18:50
В Іспанії вперше з березня виявили завезені випадки коронавірусу
18:45
Аукціон НБУ з рефінансу: Ще 1 банк залучив 165 мільйонів
18:36
фотоАмериканські бомбардувальники пролетіли над Україною, їх супроводжували винищувачі ЗСУ
18:22
Бойовики 5 разів обстрілювали позиції ООС
18:13
За квітень середня зарплата знизилась на 8,1% - Держстат
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!