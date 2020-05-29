Американские бомбардировщики пролетели над Украиной, их сопровождали истребители ВСУ

Украинские истребители сопровождали американские стратегические бомбардировщики ВВС США во время перелета над территорией Украины.

Источник: Facebook-страница командования воздушных сил ВСУ

Дословно: "Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Истребители украинских Воздушных Сил - пара Су-27 и пара МиГ-29, пристроились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту".

Детали: Сообщается, что перед этим бомбардировщиков сопровождали польские пилоты, а само мероприятие с воздушного патрулирования имеет плановый характер "для достижения взаемосумисництва НАТО и ключевых партнеров Альянса".

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы ​​Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран в том числе Польши и Украины.