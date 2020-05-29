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Фрагмент Біблії Гутенберга знайшли у домашній колекції Медведчука

П'ятниця, 29 травня 2020, 22:05
Фрагмент Біблії Гутенберга знайшли у домашній колекції Медведчука

Майнова декларація депутата Віктора Медведчука стала міжнародною сенсацією у наукових колах – політика закликають надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, який, виявляється, є в його колекції.

Джерело: професор Штефан Фюссель, керівник Інституту світової літератури і друкованих медіа при університеті імені Гутенберга у Майнці, якого цитує DW

Пряма мова Фюсселя: "Як перша друкована книга - це віха в історії комунікацій. Ця книга стала надзвичайно важливою для всіх народів світу". 

Деталі: Першою антикварною книгою Медведчук задекларував фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року.

Зі 180 перших в історії людства друкованих книжок збереглися лише 49. Майже всі Біблії Гутенберга сьогодні перебувають у провідних бібліотеках світу, таких як Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, Національна бібліотека у Парижі, лондонська British Library або Університетська бібліотека Ґеттінгена. Таких книжок зазвичай не знайдеш на ринку антикваріату.

Востаннє 20 років тому Біблію Гутенберга продали на аукціоні в Японії, ціна, за оцінками фахівців, сягнула декількох десятків мільйонів доларів. Два екземпляри першої в історії друкованої книги декілька років тому знайшлися у Москві, куди вони були вивезені з Лейпцига після Другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких стародруків. Росія 70 років мовчала про долю цих унікальних екземплярів.

Що було раніше: Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон.

У лютому 2014 року у колишній резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича "Межигір’ї" знайшли сховище цінних книг, серед яких – "Апостол" Івана Федорова.

"Українська правда" в Threads

Теми: Медведчукдекларації
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