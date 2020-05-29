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Фрагмент Библии Гутенберга нашли в домашней коллекции Медведчука

Пятница, 29 мая 2020, 22:05

Имущественная декларация депутата Виктора Медведчука стала международной сенсацией в научных кругах - политика призывают предоставить информацию о фрагменте Библии Йоганеса Гутенберга, который, оказывается, есть в его коллекции.

Источник: профессор Штефан Фюссель, руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при университете имени Гутенберга в Майнце, которого цитирует DW

Прямая речь Фюсселя: "Как первая печатная книга - это веха в истории коммуникаций. Эта книга стала чрезвычайно важной для всех народов мира".

Детали: Первой антикварной книгой Медведчук задекларировал фрагмент Библии Гутенберга 1455 года.

Из 180 первых в истории человечества печатных книг сохранились только 49. Почти все Библии Гутенберга сегодня находятся в ведущих библиотеках мира, таких как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Геттингена. Таких книг обычно не найдешь на рынке антиквариата.

Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии, цена, по оценкам специалистов, достигла нескольких десятков миллионов долларов. Два экземпляра первой в истории печатной книги несколько лет назад нашлись в Москве, куда они были вывезены из Лейпцига после Второй мировой войны вместе с тремя тысячами других немецких старопечатных книг. Россия 70 лет молчала о судьбе этих уникальных экземпляров.

Напомним: Медведчук задекларировал миллионы прибыли, антикварные книги и сотни икон.

В феврале 2014 года в бывшей резиденции беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" нашли хранилище ценных книг, среди которых – "Апостол" Ивана Федорова.

Темы: Медведчукдекларации


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