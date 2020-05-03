Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях локалізували – ДСНС

Станом на вечір суботи всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях локалізували сили Державної служби надзвичайних ситуацій.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "Станом на 18 год. 2 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах (Житомирщина – УП) локалізовані.

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення (Київщина – УП) локалізовані.

Деталі: Зазначається, що на Житомирщині подекуди тліє лісова підстилка, пеньки та деревина. Гасити її працівникам лісгоспів допомагають рятувальники.

Загалом у лісах області працюють 132 чоловіки та 30 одиниць техніки.

На Київщині підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству з управління зоною відчуження гасити окремі осередки тління торф’яників.

Фото: ДСНС

До боротьби із вогнем залучені 173 людини та 56 одиниць техніки.

"Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень", – стверджують у ДСНС.

Що передувало: 30 квітня повідомлялось, що у Житомирській області продовжують гасити щонайменше чотири осередки пожеж, у Чорнобильскій зоні також триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника.

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