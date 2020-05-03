Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях локалізували – ДСНС
Станом на вечір суботи всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях локалізували сили Державної служби надзвичайних ситуацій.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "Станом на 18 год. 2 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах (Житомирщина – УП) локалізовані.
Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення (Київщина – УП) локалізовані.
Деталі: Зазначається, що на Житомирщині подекуди тліє лісова підстилка, пеньки та деревина. Гасити її працівникам лісгоспів допомагають рятувальники.
Загалом у лісах області працюють 132 чоловіки та 30 одиниць техніки.
На Київщині підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству з управління зоною відчуження гасити окремі осередки тління торф’яників.
До боротьби із вогнем залучені 173 людини та 56 одиниць техніки.
"Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень", – стверджують у ДСНС.
Що передувало: 30 квітня повідомлялось, що у Житомирській області продовжують гасити щонайменше чотири осередки пожеж, у Чорнобильскій зоні також триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника.
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Нагадаємо:
- Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідника.
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
- Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
- У МВС заявили, що Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.