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Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях локалізували – ДСНС

Неділя, 3 травня 2020, 00:49
Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях локалізували – ДСНС

Станом на вечір суботи всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях локалізували сили Державної служби надзвичайних ситуацій.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "Станом на 18 год. 2 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах (Житомирщина – УП) локалізовані.

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення (Київщина – УП) локалізовані. 

Деталі: Зазначається, що на Житомирщині подекуди тліє лісова підстилка, пеньки та деревина. Гасити її працівникам лісгоспів допомагають рятувальники. 

Загалом у лісах області працюють 132 чоловіки та 30 одиниць техніки. 

На Київщині підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству з управління зоною відчуження гасити окремі осередки тління торф’яників.   

 
Фото: ДСНС

До боротьби із вогнем залучені 173 людини та 56 одиниць техніки. 

"Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень", – стверджують у ДСНС.

Що передувало: 30 квітня повідомлялось, що у Житомирській області продовжують гасити щонайменше чотири осередки пожеж, у Чорнобильскій зоні також триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Нагадаємо:

  • Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідника.
  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • У МВС заявили, що Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Українська правда
Теми: пожежаДСНСКиївська областьЖитомирщина
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