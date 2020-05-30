У Києві спалах коронавірусу в гуртожитку, один хворий помер

У Києві через спалах коронавірусу на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна, один хворий помер.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "Вчора в місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою. Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики".

Деталі: Мер повідомив, що за минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них – медики. Один випадок - летальний.

Серед тих, що захворіли за добу, 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв, 19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв, 1 дівчинка віком 15 років і трирічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.

Станом на 30 травня у Києві 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва.

Що передувало: В Україні 29 травня зафіксовано 393 випадки коронавірусу. Померло за добу 17 осіб, одужало – 377.