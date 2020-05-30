Усі розділи
Укр / Рус

У Києві спалах коронавірусу в гуртожитку, один хворий помер

Субота, 30 травня 2020, 10:52

У Києві через спалах коронавірусу на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна, один хворий помер.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "Вчора в місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою. Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики".

Деталі: Мер повідомив, що за минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них – медики. Один випадок - летальний.

Серед тих, що захворіли за добу, 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв, 19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв, 1 дівчинка віком 15 років і трирічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.

Станом на 30 травня у Києві 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва.

Що передувало: В Україні 29 травня зафіксовано 393 випадки коронавірусу. Померло за добу 17 осіб, одужало – 377.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві спалах коронавірусу в гуртожитку, один хворий помер

США: протести через вбивство в Міннеаполісі охопили всю країну

За добу в Україні виявили 393 випадки коронавірусу

У світі новий рекорд по кількості діагностованих випадків коронавірусу

відеоУсі сидітимуть в тюрмі: Аваков пообіцяв контролювати справу про стрілянину в Броварах

Поліція про стрілянину в Броварах: не поділили пасажирів

Усі головні новини...
коронавірус
У МОЗ розповіли, скільки ІФА-тестів уже зробили
За добу в Україні виявили 393 випадки коронавірусу
У світі новий рекорд по кількості діагностованих випадків коронавірусу
Останні новини
10:59
На Мальті конфіскували надруковані в Росії гроші для Лівії на суму $1,1 млрд
10:52
У Києві спалах коронавірусу в гуртожитку, один хворий помер
10:19
США: протести через вбивство в Міннеаполісі охопили всю країну
09:36
У МОЗ розповіли, скільки ІФА-тестів уже зробили
09:11
За добу в Україні виявили 393 випадки коронавірусу
08:26
В Україні пройдуть значні дощі, можливі підтоплення – ДСНС
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: стрілянина в Броварах, відкриття кордонів
07:11
Формування Росії 13 разів обстріляли українські позиції — ООС
06:08
У Міннеаполісі затримали підозрюваного у вбивстві і ввели комендантську годину
05:08
Меркель не поїде на саміт G7
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!