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В Киеве вспышка коронавируса в общежитии, один больной умер

Суббота, 30 мая 2020, 10:52
В Киеве вспышка коронавируса в общежитии, один больной умер

В Киеве из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли общежитие на проспекте Гагарина, один больной умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики".

Детали: Мэр сообщил, что за минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них – медики. Один случай – летальный.

Среди заболевших за сутки, 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, 19 мужчин от 21 до 81 лет, 1 девочка в возрасте 15 лет и трехлетний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.

По состоянию на 30 мая в Киеве 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Что предшествовало: В Украине 29 мая зафиксировано 393 случая коронавируса. Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевВиталий Кличко
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