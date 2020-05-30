Усі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до Західної України

Субота, 30 травня 2020, 15:34

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 6 поїздів у західному напрямку, які почнуть курсувати з 4 червня.

Джерело: в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик у Facebook, сайт Укрзалізниці

Деталі: Продаж квитків відкрито на поїзди:

  • №1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки – з 5 червня по непарних);
  • №7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);
  • №749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);
  • №29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня),
  • №98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних);
  • №772/771 Хмельницький Київ (щоденно, з 4 червня).

З урахуванням вказаних поїздів, вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Юрик також зазначив, що зараз у поїздах заборонений продаж продуктів харчування. У нічних поїздах провідники зможуть запропонувати лише воду у пляшках.

Що передувало: Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що з 1 червня почнуть курсувати 42 поїзди. Тоді повідомлялося про рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Українська правда
Теми: залізницяЗахід


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський з дружиною отримали за рік більше 28 мільйонів доходів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до Західної України

Рейтинг довіри до Путіна впав до 25%

Поліція визначила замовників стрілянини в Броварах – МВС

У ФК "Карпати" спалах коронавірусу, матч УПЛ скасували

У Києві спалах коронавірусу в гуртожитку, один хворий помер

Усі головні новини...
залізниця
"Укрзалізниця" хоче перерозподілити площі невеликих вокзалів і здавати в оренду
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на три поїзди
УЗ готується до запуску: провідники не пропонуватимуть кави та чаю
Останні новини
16:52
Словаччина і Молдова відкривають пункти пропуску на кордоні з Україною
16:29
У Білорусі коронавірусом заразилися вже більше 41 тисячі людей
16:24
Зеленський з дружиною отримали за рік більше 28 мільйонів доходів
16:18
Розсекречені декларації СБУ: ексзаступник голови купив BMW, отримав спадок і паркується у тещі
16:05
У Празі висунули звинувачення громадянам Чехії й Білорусі, що воювали за «ДНР»
15:46
У психоневрологічному інтернаті на Харківщині вже 28 хворих на коронавірус
15:34
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до Західної України
15:27
Транзит російського газу скоротився на 46%
15:14
Стрілянина в Броварах: суд арештував першого підозрюваного
14:59
У Польщі в ДТП загинув українець
Усі новини...