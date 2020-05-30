"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до Західної України

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 6 поїздів у західному напрямку, які почнуть курсувати з 4 червня.

Джерело: в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик у Facebook, сайт Укрзалізниці

Деталі: Продаж квитків відкрито на поїзди:

№1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки – з 5 червня по непарних);

№7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);

№749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);

№29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня),

№98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних);

№772/771 Хмельницький Київ (щоденно, з 4 червня).

З урахуванням вказаних поїздів, вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Юрик також зазначив, що зараз у поїздах заборонений продаж продуктів харчування. У нічних поїздах провідники зможуть запропонувати лише воду у пляшках.

Що передувало: Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що з 1 червня почнуть курсувати 42 поїзди. Тоді повідомлялося про рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.