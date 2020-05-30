Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на Западную Украину

Суббота, 30 мая 2020, 15:34

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 поездов в западном направлении, которые начнут курсировать с 4 июня.

Источник: и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик в Facebook, сайт Укрзализныци

Детали: Продажа билетов открыта на поезда:

  • №1/2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным)
  • №7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)
  • №749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
  • №29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня),
  • №98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным)
  • №772/771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов, уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Согласно постановлению Кабинета министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Юрик также отметил, что сейчас в поездах запрещена продажа продуктов питания. В ночных поездах проводники смогут предложить только воду в бутылках.

Что предшествовало: Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 1 июня начнут курсировать 42 поезда. Тогда сообщалось о решении областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

Украинская правда
Темы: железная дорогаЗапад


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский с женой получили за год более 28 миллионов доходов

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на Западную Украину

Рейтинг доверия к Путину упал до 25%

Полиция определила заказчиков перестрелки в Броварах – МВД

В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ отменили

В Киеве вспышка коронавируса в общежитии, один больной умер

Все главные новости...
железная дорога
"Укрзализныця" хочет перераспределить площади небольших вокзалов и сдавать в аренду
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда
УЗ готовится к запуску: проводники не будут предлагать кофе и чая
Последние новости
17:19
онлайнВторая попытка: SpaceX отправляет астронавтов на МКС
17:10
Изнасилование в Кагарлыке: из рядов полиции уволили 10 из 19 работников
17:09
Россия напечатала Ливии фальшивой валюты на миллиард долларов – Госдеп
16:52
Словакия и Молдова открывают границы с Украиной
16:29
В Беларуси коронавирусом заразились уже больше 41 тысячи людей
16:24
Зеленский с женой получили за год более 28 миллионов доходов
16:18
Рассекреченные декларации СБУ: экс-зам главы купил BMW, получил наследство и паркуется "у тещи"
16:05
В Праге выдвинули обвинения гражданам Чехии и Беларуси, которые воевали за "ДНР"
15:46
В психоневрологическом интернате в Харьковской области уже 28 больных коронавирусом
15:34
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на Западную Украину
Все новости...