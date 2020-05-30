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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на Западную Украину

Суббота, 30 мая 2020, 15:34
Укрзализныця открыла продажу билетов на Западную Украину

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 поездов в западном направлении, которые начнут курсировать с 4 июня.

Источник: и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик в Facebook, сайт Укрзализныци

Детали: Продажа билетов открыта на поезда:

  • №1/2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным)
  • №7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)
  • №749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
  • №29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня),
  • №98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным)
  • №772/771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов, уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Согласно постановлению Кабинета министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Юрик также отметил, что сейчас в поездах запрещена продажа продуктов питания. В ночных поездах проводники смогут предложить только воду в бутылках.

Что предшествовало: Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 1 июня начнут курсировать 42 поезда. Тогда сообщалось о решении областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

Украинская правда

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Темы: железная дорогаЗапад
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