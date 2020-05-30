Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія надрукувала Лівії фальшивої валюти на мільярд доларів – Держдеп

Субота, 30 травня 2020, 17:09
Росія надрукувала Лівії фальшивої валюти на мільярд доларів – Держдеп

Лівійські динари, які друкувалися у Росії на держпідприємстві "Гознак", виявилися фальшивими.

Джерело: повідомлення Держдепу США.

Деталі: Надрукована в Росії партія динарів на загальну суму 1,1 млрд доларів — підробка. За даними Держдепу, приплив фальшивої валюти, до якого причетна РФ, дестабілізує економіку Лівії.

США привітало заяву уряду Республіки Мальта про вилучення великої партії підробленої лівійської валюти, надрукованої компанією "Гознак" на замовлення нелегітимної лівійської організації, яка

Дослівно: "Центральний банк Лівії зі штаб-квартирою в Триполі є єдиним законним центральним банком Лівії. Приплив фальсифікованої, надрукованої росіянами, лівійської валюти в останні роки посилив економічні виклики Лівії.

Цей інцидент ще раз підкреслює, що Росія має припинити свої злочини та дестабілізуючі дії у Лівії".

Передісторія: російська сторона у Лівії підтримує екссоратника лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, генерала Халіфа Хафтара та його так звану "Лівійську національну армію" (ЛНА), яка контролює значну частину території країни.

При цьому легітимний уряд держави, визнаний ООН, працює у Триполі.

Нагадаємо: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив міністра оборони Росії Сергія Шойгу та приватну військову компанію Вагнера у веденні війни у Лівії.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАЛівіяРосіявалюта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
США
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: