Лівійські динари, які друкувалися у Росії на держпідприємстві "Гознак", виявилися фальшивими.

Джерело: повідомлення Держдепу США.

Деталі: Надрукована в Росії партія динарів на загальну суму 1,1 млрд доларів — підробка. За даними Держдепу, приплив фальшивої валюти, до якого причетна РФ, дестабілізує економіку Лівії.

США привітало заяву уряду Республіки Мальта про вилучення великої партії підробленої лівійської валюти, надрукованої компанією "Гознак" на замовлення нелегітимної лівійської організації, яка

Дослівно: "Центральний банк Лівії зі штаб-квартирою в Триполі є єдиним законним центральним банком Лівії. Приплив фальсифікованої, надрукованої росіянами, лівійської валюти в останні роки посилив економічні виклики Лівії.

Цей інцидент ще раз підкреслює, що Росія має припинити свої злочини та дестабілізуючі дії у Лівії".

Передісторія: російська сторона у Лівії підтримує екссоратника лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, генерала Халіфа Хафтара та його так звану "Лівійську національну армію" (ЛНА), яка контролює значну частину території країни.

При цьому легітимний уряд держави, визнаний ООН, працює у Триполі.

Нагадаємо: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив міністра оборони Росії Сергія Шойгу та приватну військову компанію Вагнера у веденні війни у Лівії.