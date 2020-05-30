Россия напечатала Ливии фальшивой валюты на миллиард долларов – Госдеп
Ливийские динары, которые печатались в России на госпредприятии "Гознак", оказались фальшивыми.
Источник: сообщение Госдепа США.
Детали: Напечатанная в России партия динаров на общую сумму 1,1 млрд долларов - подделка. По данным Госдепа, приток фальшивой валюты, к которому причастна РФ, дестабилизирует экономику Ливии.
США поприветствовало заявление правительства Республики Мальта об изъятии крупной партии поддельной ливийской валюты, напечатанной компанией "Гознак" по заказу нелегитимной ливийской организации.
Дословно: "Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии. Приток фальсифицированной, напечатанной россиянами ливийской валюты в последние годы усилил экономические вызовы Ливии.
Этот инцидент еще раз подчеркивает, что Россия должна прекратить свои преступления и дестабилизирующие действия в Ливии".
Предыстория: российская сторона в Ливии поддерживает экс-соратника лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, генерала Халифа Хафтара и его так называемую "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая контролируют значительную часть территории страны.
При этом легитимное правительство государства, признанное ООН, работает в Триполи.
Напомним: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию Вагнера в ведении войны в Ливии.