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Россия напечатала Ливии фальшивой валюты на миллиард долларов – Госдеп

Суббота, 30 мая 2020, 17:09

Ливийские динары, которые печатались в России на госпредприятии "Гознак", оказались фальшивыми.

Источник: сообщение Госдепа США.

Детали: Напечатанная в России партия динаров на общую сумму 1,1 млрд долларов - подделка. По данным Госдепа, приток фальшивой валюты, к которому причастна РФ, дестабилизирует экономику Ливии.

США поприветствовало заявление правительства Республики Мальта об изъятии крупной партии поддельной ливийской валюты, напечатанной компанией "Гознак" по заказу нелегитимной ливийской организации.

Дословно: "Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии. Приток фальсифицированной, напечатанной россиянами ливийской валюты в последние годы усилил экономические вызовы Ливии.

Этот инцидент еще раз подчеркивает, что Россия должна прекратить свои преступления и дестабилизирующие действия в Ливии".

Предыстория: российская сторона в Ливии поддерживает экс-соратника лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, генерала Халифа Хафтара и его так называемую "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая контролируют значительную часть территории страны.

При этом легитимное правительство государства, признанное ООН, работает в Триполи.

Напомним: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию Вагнера в ведении войны в Ливии.

Украинская правда
Темы: СШАЛивияРосcиявалюта


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