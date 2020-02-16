Ердоган звинуватив міністра оборони РФ і ПВК Вагнера у веденні війни у Лівії

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Неділя, 16 лютого 2020, 01:07

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив міністра оборони Росію Сергія Шойгу та приватну військову компанію Вагнера у веденні війни у Лівії. 

Джерело: Ердоган для турецького телеканалу NTV, ТААС

Деталі: Лідер Туреччини розповів журналістам про фото, на якому зображені Шойгу, глава Генштабу РФ Валерій Герасімов, очільник Лівійської національної армії Халіфа Хафтар та людина, яку Ердоган назвав керівником ПВК. 

"Наразі Росія керує війною на найвищому рівні", – сказав він. 

За словами президента Туреччини, лідер військової кампанії походить із найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Пізніше у МЗС РФ відкинули слова Ердогана. Там заявили, що такі звинувачення не відповідають дійсності. 

Нагадаємо:

  • ПВК Вагнера - російська приватна військова кампанія, до складу якої входять найманці. Зокрема її бойовики брали участь у військових діях на Донбасі.

Українська правда
Теми: Туреччина Росія війна Лівія


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