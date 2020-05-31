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На админгранице с Крымом похитили украинского военного

Воскресенье, 31 мая 2020, 08:30
На админгранице с Крымом похитили украинского военного

В субботу, 30 мая, вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий.

Источник: военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины в Фейсбук

Детали: По данным ВСП, с наблюдательного поста исчез военнослужащий. Начались розыскные мероприятия, которые пока не принесли результата.

Вблизи места службы бойца обнаружены следы борьбы. Рассматривается версия похищения военнослужащего ВСУ.

Дословно: "30 мая около пяти часов утра в районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего, а материалы по данному происшествию оперативно переданы в правоохранительные органы".

Украинская правда

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Темы: КрымВооруженные силыоккупацияРосcия
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