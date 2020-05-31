Іран вирішив не віддавати Україні "чорні скриньки" літака МАУ – ЗМІ

Іранська влада вирішила не відправляти на Україну бортові самописці пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який помилково збили в січні.

Про це повідомляє агентство ISNA, передає "Європейська правда".

"Іранська влада у відповідь на затримку української сторони з відповіддю на пропозицію Ірану щодо чорних скриньок українського літака, а також уточнення подальших кроків дій у цій ситуації, прийняла рішення відправити чорну скриньку літака в іншу країну" - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, ймовірно скриньки відправлять у Францію.

Варто зауважити, що, за інформацією ЄП, дані про "затримку відповіді України" не відповідають дійсності.

Раніше міністр транспорту Канади Марк Гарно розповів, що іранська влада не виконала обіцянку про передачу бортових самописців Україні. За його словами, Іран пояснює затримку із пандемією COVID-19.

Він наголосив, що Канада докладає зусиль, аби "чорні скриньки" були нарешті належним чином розшифровані.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Іран продовжує утримувати бортові самописці літака і Україна веде переговори, щоб їх отримати.