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Иран решил не отдавать Украине "черные ящики" самолета МАУ – СМИ

Воскресенье, 31 мая 2020, 17:12
Иран решил не отдавать Украине черные ящики самолета МАУ – СМИ

Иранские власти решили не отправлять на Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили в январе.

Об этом сообщает агентство ISNA, передает "Европейская правда".

"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.

По данным агентства, вероятно ящики отправят во Францию.

Стоит отметить, что, по информации ЕП, данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.

Ранее министр транспорта Канады Марк хорошо рассказал, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украине. По его словам, Иран объясняет задержку с пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что Канада прилагает усилия, чтобы "черные ящики" были наконец должным образом расшифрованы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Иран продолжает удерживать бортовые самописцы самолета и Украина ведет переговоры, чтобы их получить.

Темы: Иранкатастрофа МАУ в ИранеФранция
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