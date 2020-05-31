Без масажу і дітей: МОЗ показав вимоги для спортзалів і басейнів

Міністерство охорони здоров'я опублікувало протиепідемічні вимоги для занять у спортзалах і басейнах, роботу яких буде поновлено з 1 червня.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "З 1 червня в Україні почнуть роботу спортзали, фітнес-центри, басейни. З основних рекомендацій МОЗ щодо роботи таких закладів та користування ними: термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту".

Деталі: Згідно з опублікованою інфографікою, групові заняття у спортзалах можуть проводитися лише за попереднім записом, у групі має бути не більше 10 осіб.

При індивідуальних заняттях в залі має бути не більше 1 людини на 10 кв. м, при групових – на 5 кв. м.

Шафки та душові кабіни мають працювати для клієнтів через одну, їхнє використання має бути обмежене на рівні не більше 50%.

Тренажери для кардіозанять мають бути розміщені на відстані не менш ніж 2,5 метри один від одного.

При цьому у спортзалах і басейнах забороняється проведення групових занять для дітей віком до 12 років. Дитячі кімнати теж залишаються зачиненими.

Заборонено також функціонування спа-зон та надання послуг масажу.

Також на час карантину заборонено використання багаторазових тканинних рушників, окрім власних рушників клієнтів. Заборонені фітнес-бари та кулери з водою. Також не можна розміщувати в доступі клієнта поліграфічні матеріали, зокрема рекламні брошури.

Працівники та відвідувачі спортзалів та басейнів мають проходити температурний скринінг. Особи з температурою вище 37.2 градуси та з ознаками респіраторного захворювання до закладу не допускаються.

У басейнах дозволені індивідуальні відвідування та тренування спортивних груп другого року навчання та старших.

У 50-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 людей, а в разі групованих тренувань – не більше 6. У 25-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 2 осіб, під час групових тренувань – не більше 3.

Нагадаємо: З 1 червня в Україні починається новий етап пом’якшення карантину – зокрема, відновлення роботи залізниці та автобусного сполучення між містами, відкриття автошкіл, спортзалів і басейнів.