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Без массажа и детей: МОЗ показал требования для спортзалов и бассейнов

Воскресенье, 31 мая 2020, 22:27
Без массажа и детей: МОЗ показал требования для спортзалов и бассейнов

Министерство здравоохранения опубликовало противоэпидемические требования для занятий в спортзалах и бассейнах, работа которых будет возобновлена с 1 июня.

Источник: Минздрав в Facebook

Дословно: "С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Из основных рекомендаций Минздрава по работе таких учреждений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты".

Детали: Согласно опубликованной инфографике, групповые занятия в спортзалах могут проводиться только по предварительной записи, в группе должно быть не более 10 человек.

При индивидуальных занятиях в зале должно быть не более 1 человека на 10 кв. м, при групповых – на 5 кв. м.

 

Шкафчики и душевые кабины должны работать для клиентов через один, их использование должно быть ограничено на уровне не более 50%.

Тренажеры для кардиозанятий должны быть размещены на расстоянии не менее 2,5 метра друг от друга.

При этом в спортзалах и бассейнах запрещается проведение групповых занятий для детей до 12 лет. Детские комнаты тоже остаются закрытыми.

Запрещено также функционирование спа-зон и оказание услуг массажа.

Также на время карантина запрещено использование многоразовых тканевых полотенец, кроме собственных полотенец клиентов. Запрещены фитнес-бары и кулеры с водой. Также нельзя размещать в доступе клиента полиграфические материалы, в частности рекламные брошюры.

Работники и посетители спортзалов и бассейнов должны проходить температурный скрининг. Лица с температурой выше 37.2 градусов и с признаками респираторного заболевания в заведение не допускаются.

В бассейнах разрешены индивидуальные посещения и тренировки спортивных групп второго года обучения и старше.

В 50-метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае групповых тренировок – не более 6. В 25-метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 2 человек, во время групповых тренировок – не более 3.

Напомним: С 1 июня в Украине начинается новый этап смягчения карантина - в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.

Украинская правда

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Темы: Минздравкарантинспорт
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