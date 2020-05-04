Уже цього тижня розпочинаємо підготовку до виходу з карантину – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, однак країна з цього тижня почне готуватися до виходу з карантину.

Джерело: щоденна нарада з питань запобігання поширенню коронавірусу, Офіс президента

Пряма мова: "Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас тільки завдяки вчасним карантинним заходам.

Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні".

Деталі: Повідомляється, що Кабінет міністрів уже готує рішення, яке допоможе підприємцям і споживачам підготуватися до безпечного виходу з карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

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