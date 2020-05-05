МОЗ про пом’якшення карантину: Важко дихати не в масці, а з запаленням легень
Міністерство охорони здоров’я закликає не порушувати масковий режим і тримати дистанцію і після пом’якшення карантинних обмежень 11 травня.
Джерело: Telegram-канал Коронавірус_інфо
Дослівно: "Вже з 11 травня ми потроху почнемо повертатися до звичного життя. Багато хто вже думає, що небезпека минула, і починає тиснути руки, обійматися, нехтувати правилами особистої гігієни.
Сподіватися на удачу під час пандемії – не найкращий варіант. Ціна може бути зависока.
Кожного разу, знімаючи маску при контакті з іншими, пам’ятайте: важко дихати не в масці, важко дихати із запаленням легень".
Цьому передувало: Кабінет міністрів 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня, як і обіцяли, будуть послаблення в заборонах.
Карантин через пандемію коронавірусу Sars CoV 2, що викликає коронавірусну хворобу COVID-19, триває в Україні з 12 березня.
З 1 травня в Україні дозволили працювати продовольчим ринкам, якщо вони дотримуються вимог карантину, зокрема, про соціальну дистанцію, індивідуальні засоби захисту, дезінфекцію тощо.
На "травневі свята" у Києві багато людей ходили без масок і без дотримання дистанції.