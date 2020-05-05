Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ про пом’якшення карантину: Важко дихати не в масці, а з запаленням легень

Вівторок, 5 травня 2020, 09:18
МОЗ про пом’якшення карантину: Важко дихати не в масці, а з запаленням легень

Міністерство охорони здоров’я закликає не порушувати масковий режим і тримати дистанцію і після пом’якшення карантинних обмежень 11 травня.

Джерело: Telegram-канал Коронавірус_інфо

Дослівно: "Вже з 11 травня ми потроху почнемо повертатися до звичного життя. Багато хто вже думає, що небезпека минула, і починає тиснути руки, обійматися, нехтувати правилами особистої гігієни.

Сподіватися на удачу під час пандемії – не найкращий варіант. Ціна може бути зависока.

Кожного разу, знімаючи маску при контакті з іншими, пам’ятайте: важко дихати не в масці, важко дихати із запаленням легень".

Цьому передувало: Кабінет міністрів 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня, як і обіцяли, будуть послаблення в заборонах.

Карантин через пандемію коронавірусу Sars CoV 2, що викликає коронавірусну хворобу COVID-19, триває в Україні з 12 березня.

З 1 травня в Україні дозволили працювати продовольчим ринкам, якщо вони дотримуються вимог карантину, зокрема, про соціальну дистанцію, індивідуальні засоби захисту, дезінфекцію тощо.

На "травневі свята" у Києві багато людей ходили без масок і без дотримання дистанції.

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
Усі новини...
Реклама: