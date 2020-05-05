МОЗ про пом’якшення карантину: Важко дихати не в масці, а з запаленням легень

Міністерство охорони здоров’я закликає не порушувати масковий режим і тримати дистанцію і після пом’якшення карантинних обмежень 11 травня.

Джерело: Telegram-канал Коронавірус_інфо

Дослівно: "Вже з 11 травня ми потроху почнемо повертатися до звичного життя. Багато хто вже думає, що небезпека минула, і починає тиснути руки, обійматися, нехтувати правилами особистої гігієни.

Сподіватися на удачу під час пандемії – не найкращий варіант. Ціна може бути зависока.

Кожного разу, знімаючи маску при контакті з іншими, пам’ятайте: важко дихати не в масці, важко дихати із запаленням легень".

Цьому передувало: Кабінет міністрів 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня, як і обіцяли, будуть послаблення в заборонах.

Карантин через пандемію коронавірусу Sars CoV 2, що викликає коронавірусну хворобу COVID-19, триває в Україні з 12 березня.

З 1 травня в Україні дозволили працювати продовольчим ринкам, якщо вони дотримуються вимог карантину, зокрема, про соціальну дистанцію, індивідуальні засоби захисту, дезінфекцію тощо.

На "травневі свята" у Києві багато людей ходили без масок і без дотримання дистанції.