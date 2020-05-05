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Одещина знову потрапила у лідери із заражень коронавірусом за добу

Вівторок, 5 травня 2020, 10:05
Одещина знову потрапила у лідери із заражень коронавірусом за добу
Odessa Online

Протягом 4 травня в Одеській області виявили 42 нових випадки захворювання на Covid-19.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 61, Одеській області – 42 та місті Києві – 48".

Останнім часом найбільшу кількість нових випадків Covid-19 виявляли на Буковині, проте 2 травня лідером цього антирейтингу стала Одещина. Там було зафіксовано 80 нових заражень.

За результатами 3 травня показники Одеської області різко впали, але наступного дня вони знову підскочили.

Передісторія: Українська правда зняла на відео, як у курортному районі Одеси Аркадія у неділю були відкриті магазини й кафе, а люди масово прогулювалися по вулиці без засобів захисту.

Загалом за минулу добу, 4 травня, в Україні зафіксовано 366 нових випадків зараження коронавірусом. 13 хворих померли і 256 одужали.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областькоронавірусCovid-2019жертви
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